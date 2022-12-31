Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
AnadolukJet, İstanbul'dan Şırnak'a direkt uçacak
Türk Hava Yolları'nın markası AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na direkt uçuşlara 2 Ocak'ta başlayacak.
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yurt içi uçuş ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. 2 Ocak itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen-Şırnak direkt uçuşlarımız başlıyor." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: THY Şırnak Sabiha Gökçen Havalimanı
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