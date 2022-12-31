Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak vergi tarifesini açıkladı. Buna göre, her bir çalışandan yıllık toplam 17 bin 827 lira vergi alınmayacak.

Çalışanları doğrudan ilgilendiren vergi dilimlerine yönelik düzenleme tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gitti.

2023 tarifesi, 2022 yılı ücret gelir vergisi tarifesinin yüzde 122,93 olarak açıklanan yeniden değerleme oranında artırılması sonucu tespit edildi. Böylece gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimi 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimi 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimi ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıldı.

Bu düzenlemeyle, ikinci veya üçüncü ayda ikinci vergi dilimine geçen çalışanlar, artık altıncı ve yedinci ayda ikinci gelir vergisi dilimine geçmiş olacak.

Yıllık bazda 15 bin lira daha az gelir vergisi ödenecek

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, "Aylık brüt ücreti 15 bin lira olan bir kişi, 2023 yılında yıllık bazda 14 bin 900 lira daha az gelir vergisi ödeyecek. Brüt aylık 20 bin lira çalışan ise yıllık bazda 15 bin lira daha az gelir vergisi ödeyecek." dedi.

Vergi istisnası sürecek

2023 yılında asgari ücrete uygulanan vergi istisnası da devam edecek. Bu kapsamda her bir çalışan, yıllık kazancının 120 bin 96 lirasının gelir ve damga vergisini ödemeyecek. Çalışandan yıllık 16 bin 916 lira gelir vergisi ile 911 lira 53 kuruş damga vergisi alınmayacak.