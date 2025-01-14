Puslu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.01.2025 11:37

Türkiye'de otobüsler 2024'de dünyanın çevresini 52 bin kez turladı

Türkiye'de geçen yıl otobüslerle biletli ve turizm maksatlı toplam 14 milyon 698 bin 947 seferde 142 milyon 646 bin 487 yolcu taşındığı. Gerçekleştirilen seferlerde otobüsler 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre yol kat etti ve dünyanın çevresini 52 bin 661 kez turlayacak kadar sefer yaptı.

Türkiye'de otobüsler 2024'de dünyanın çevresini 52 bin kez turladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında 2024 yılı kara yolu yolcu taşımacılığı verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkisindeki otobüslerle geçen yıl yapılan biletli ve turizm maksatlı toplam 14 milyon 698 bin 947 sefer yapıldığı bilgisini veren Uraloğlu, bu seferlerle 142 milyon 646 bin 487 yolcunun taşındığını bildirdi.

Uraloğlu, otobüslerin yolculuklarında aştığı mesafeye dikkati çekerek, "2024'te gerçekleştirilen seferlerde otobüsler 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre yol katetti. Otobüsler dünyanın çevresini 52 bin 661 kez turlayacak kadar sefer yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

2024'te biletli 3 milyon 4 bin 891 şehirler arası otobüs seferinde 82 milyon 219 bin 469 kişinin yolculuk yaptığını aktaran Uraloğlu, turizm amaçlı 11 milyon 694 bin 56 seferde ise 60 milyon 427 bin 18 yolcunun taşındığını vurguladı.

Emekli ve engellilere indirimli seyahat imkanı

Yolcuların geçen yıl yüzde 41,49'unun kadın, yüzde 58,51'inin erkek olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılının Emekliler Yılı ilan edilmesi üzerine yaptığımız düzenlemeyle toplam 666 bin 99 emeklimiz yüzde 20 indirim imkanından yararlandı. Ayrıca biletli yolcu taşımacılığında 1 milyon 857 bin 402 engelli vatandaş ve 653 bin 703 çocuk yolcu otobüslerini kullandı. 2024'te gerçekleştirilen seferlerde otobüsler 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre yol katetti."

ETİKETLER
Otobüs Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
180 ülkeye satılan Türk halısından 2,8 milyar dolar gelir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Los Angeles'ta yangınlarla mücadelede "yavaşlatıcı" pembe toz kullanılıyor
11:53
"Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi" 2024'te de büyük ilgi gördü
11:51
Yenidoğan çetesi hesap veriyor
11:47
Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
11:42
Bingazi'ye 10 yıl sonra ilk sefer yapıldı
11:34
180 ülkeye satılan Türk halısından 2,8 milyar dolar gelir
4 yıldır tedavi gören caretta caretta mavi sularla buluşacağı günü bekliyor
4 yıldır tedavi gören caretta caretta mavi sularla buluşacağı günü bekliyor
FOTO FOKUS
Yerinden çıkan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi: O anlar kamerada
Yerinden çıkan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ