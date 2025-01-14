Çocuk yardımından kimler faydalanabilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ocak 2025 Aile Yılı kapmsamında başlattıkları destek programına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere yönelik 150 bin TL’lik kredi desteğinin tüm Türkiye’de uygulanacağını belirtti.

Bakan Göktaş, geçtiğimiz yıl deprem bölgelerinde başlatılan bu destek programının, daha sonra Bartın, Zonguldak ve Karabük gibi doğurganlık oranının düşük olduğu illere pilot uygulama olarak genişletildiğini hatırlatarak, desteği 81 ildeki gençlere sunacaklarını aktardı.

2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli kredi

Evlenecek gençlere yönelik sağlanan destek kapsamında 150 bin TL’lik kredi, 4 yıl vadeli ve ilk 2 yıl geri ödemesiz olacak. Bakan Göktaş, bu uygulamanın gençlerin yuva kurma süreçlerinde önemli bir kolaylık sağladığını vurguladı.

Amaçlarının, gençlerin yuva kurarken yanında olmak olduğunu kaydeden Göktaş, "Biz bu desteği çok kıymetli görüyoruz. Gençlerimizden çok yoğun talepler vardı. Özellikle, 'Bizim ilimizde bu destekler ne zaman gelecek?' Dün katılan bir çiftimiz, hamile eşiyle birlikte katılmışlardı ve bu evlilik süreçlerinde onların hayatına nasıl dokunduğumuzu ifade ediyorlar. Biz bu mutluluğu, onların bu mutluluk yolculukları, bu yuva kurma süreçlerinde onların yanında olmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bu, çok kıymetli bir destek. Özellikle 81 ile yaygınlaştırılması çok kıymetli." dedi.

"1 Ocak 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı"

Çocuk yardımına da değinen Göktaş, "Aslında bizim mevcut bir çalışmamız vardı. Fakat 2015 yılından bugüne pek güncellenmemişti. 2015 yılında 300 liralık ilk doğuma bir destek vardı. İkinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuğa da 600 liralık tek seferlik bir destek. Tabii biz de bu minvalde bir çalışma gerçekleştirdik ve doğurganlığı teşvik etmek amacıyla da çok önemli bir desteği sunduk." dedi.

İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım yapılacağını aktaran Göktaş, "1 Ocak 2025 doğumlu çocuklar itibarıyla. 1 Ocak 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı. İkinci çocuk için 1500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak 1500 liralık bir destek. Üçüncü çocuk itibariyle ise 5.000 liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek." ifadelerini kullandı.