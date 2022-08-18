Türkiye, jeotermal enerji kaynakları potansiyeli bakımından dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının da destekleriyle bu imkandan tarımda en üst düzeyde yararlanabilmek için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Jeotermal enerjiyle ısıtılan sera varlığı yaklaşık 5 bin dekara ulaştı. Buna karşın ülkede 30 bin dekarlık seranın bu kaynakla ısıtılabilme potansiyeli bulunuyor.

Jeotermal kaynağın olduğu bölgelerde sera yatırımları hız kazanırken buralarda doğal kümelenme de oluşuyor.

Bu kaynak sayesinde yılın soğuk günlerinde ısıtmaya ihtiyaç duymayan seralar, yerel, çevreci, yenilenebilir ve ısıtma maliyetinin düşüklüğüyle de avantaj sağlıyor.

Jeotermal ısıtmalı seralar yıl boyunca üretim yapılması ve sezonluk arz sıkıntısının önlenmesi özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu kaynağın seracılıkta daha fazla kullanılarak rekabet avantajı ve marka değeri yüksek, modern ve planlı üretim yapan organize sera bölgelerinin kurulması planlanıyor.

Tarıma dayalı OSB'lerde jeotermal seracılığa odaklanıldı

Türkiye'de seraların ısıtılmasında enerji maliyetlerini düşürmek ve ülkenin jeotermal enerji potansiyelini daha verimli ve sürdürülebilir kullanmak adına, seracılıkta bu kaynağın payını yükseltmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Tüzel kişilik kazanan bitkisel üretim konulu tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin (TDİOSB) 5'i jeotermal kaynaklı seracılık projesi özelliği taşıyor. Bunlar, Ağrı, Aydın, Denizli, Kütahya ve Nevşehir’de faaliyet gösteriyor.

Jeotermal kaynaklı 13 TDİOSB'nin iş ve işlemleri ise devam ediyor. Bunlar Afyonkarahisar, Ağrı, Aydın, Çanakkale, Denizli, İzmir (Dikili, Seferihisar ve Aliağa), Kayseri, Kütahya, Manisa, Nevşehir ve Uşak'ta faaliyete geçirilecek.

Yeni projenin temeli yarın Dikili'de atılacak

Bu projelerden İzmir'in Dikili ilçesinde faaliyete geçirilecek jeotermal ısıtmalı seranın temeli yarın törenle atılacak.

Toplam 3 milyon 29 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek tesis, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı TDİOSB'si olacak.

Tamamlandığında toplam yatırım tutarı 5 milyar liraya ulaşacak proje, tamamen faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yıllık 1,6 milyar lira katkı sağlayacak.

Bu alanda her biri minimum 25 dekar olan jeotermal enerji ısıtmalı 50 yüksek teknolojik sera, üretilen ürünlerin işleneceği-paketleneceği-depolanacağı 35 sanayi tesisi, Seracılık Eğitim Merkezi ve AR-GE merkezi kurulacak.

Söz konusu alandan yılda 80 bin ton ürün elde edilecek. Bölgede yüzde 90'ı kadın olmak üzere 3 bin 500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Proje, İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Dikili Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası iş birliğiyle hayata geçirilecek.

"Bu alandaki yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, özellikle Covid-19 salgını sonrası tarımsal üretimin bütün dünyada önem kazandığını söyledi.

Çiftçinin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kirişci, bu nedenle "Sen üret yeter" dediklerini bildirdi.

Kirişci, "Jeotermal kaynakların endüstriyel seralarda üretimde kullanılmasına büyük önem veriyoruz. Bu alandaki yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.