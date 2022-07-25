Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen yıla ilişkin yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yayımlanan materyallerin sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 87 bin 231 oldu. Yayıncılar tarafından 2021 yılında; 72 bin 52 kitap, 329 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 13 bin 673 web tabanlı elektronik kitap, 815 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 362 diğer olmak üzere toplam 87 bin 231 materyal için ISBN alındı. Satılan kitap bandrolü sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 1,3 artarak 438 milyon 679 bin 864 adet oldu.

Yayınların yüzde 23,2'si eğitim konusunda gerçekleştirildi

Yayınlar konularına göre incelendiğinde 2021 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 23,2'si eğitim, yüzde 21,1'i yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 19,6'sı akademik, yüzde 16,4'ü yetişkin kültür, yüzde 14,6'sı çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,2'si ise inanç konulu olarak yayımlandı.