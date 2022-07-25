Emeklilerin zam farkları ödeniyor
Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farklarının ödenmesine 28 Temmuz'da başlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, emekli sandığı kapsamında maaş alanların temmuz zam farkları hesaplara yatırılmaya başlanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
Emekli kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.
Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 liradır.
SSK ve Bağkur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.