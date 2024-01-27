Açık 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.01.2024 10:17

Türkiye'de bu yıl 51 milyar metreküp gaz tüketimi öngörülüyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl doğal gaz tüketim tahminini, 51 milyar 96 milyon 190 bin 984 standart metreküp olarak belirledi.

Türkiye'de bu yıl 51 milyar metreküp gaz tüketimi öngörülüyor

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğal gazın metreküp başına 9155 kilo kalori üst ısıl değeri esas alınarak, 51 milyar 96 milyon 190 bin 984 standart metreküp (543 milyar 663 milyon 472 bin 67 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.

Öte yandan EPDK, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin 2023 için ulusal iletim şebekesi yatırım tavan tutarını 7 milyar 397 milyon 231 bin lira olarak değiştirdi. Önceki tutar 6 milyar 455 milyon 385 lira olarak belirlenmişti.

ETİKETLER
EPDK Enerji Doğalgaz
Sıradaki Haber
BM: Süveyş Kanalı'ndan geçişler son iki ayda yüzde 42 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Küresel piyasala Fed'in faiz kararına odaklandı
10:59
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü
10:55
İsrail 113 gündür, ablukası altındaki Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
10:49
Bazı bakanlık ve kurumlara atama kararı
10:47
2023'te 160 bine yakın yasa dışı kumar sitesi kapatıldı
10:43
Uzayda TEKNOFEST pozu
Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu
Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu
FOTO FOKUS
CHP'de uzun soluklu 'aday' mesaisi
CHP'de uzun soluklu 'aday' mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ