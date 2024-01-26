Duman 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.01.2024 14:56

Bakan Şimşek: İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı taleptir, kurun önemli etkisi yoktur

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu belirterek, "Kurun önemli bir etkisi yoktur" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı taleptir, kurun önemli etkisi yoktur

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

İhracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Kurun önemli bir etkisi yoktur. 2003-2013 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-2023 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır. Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür. İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."

ETİKETLER
Mehmet Şimşek İhracat
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki azalma devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:30
Filistin Kızılayı: İsrail'in Emel Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda yaralılar var
15:24
Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
15:32
Lahey'de İsrail'e soykırım davasında karar günü
14:41
İyi Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP'ye 'DEM Parti' eleştirisi
14:35
Hamas: Washington, İsrail'i "soykırım" ile suçlanmaktan kurtarmak için baskı yapıyor
14:56
Tutarsız yetiştirilen çocuk kurallara uymuyor
Ulu Cami'de sergilenen Kabe kapısı örtüsünün bakımı tamamlandı
Ulu Cami'de sergilenen Kabe kapısı örtüsünün bakımı tamamlandı
FOTO FOKUS
Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ