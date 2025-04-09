Türkiye-Şili 2. Dönem KEK Toplantısı 27 yıl sonra yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki toplantıda iki ülke arasında karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve mali iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla önemli kararlar alındı.

Ekonomik, finansal ve ticari alanlar başta olmak üzere birçok sektörde iş birliğini daha ileriye taşıma konusunda mutabakata varılan toplantıda, ticaret, yatırımlar, sanayi, savunma, tarım, sivil havacılık, enerji ve kültür alanlarında iş birliğini içeren "Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü" imzalandı.