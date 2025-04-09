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Ekonomi
TRT Haber 09.04.2025 12:31

Togg'dan sıfır faizli kampanya devam ediyor

Küresel markamız Togg, sıfır faizli kampanyayı nisan ayında da sürdürüyor. Sıfır faizli kampanya ile müşterilere 12 ile 48 aya kadar vade imkanı sunuyor. 16 aydır fiyatları sabit tutan Togg, ilk 3 ayda 6 bin 788 araç sattı.

Togg'dan sıfır faizli kampanya devam ediyor

Togg mart ayında 3 bin 180 adet araç sattı. Avantajlı finans kampanyaları satışları destekledi. İlk üç ayda 6 bin 788 adet araç kullanıcıya buluştu...

Şirket sıfır faizli kampanyanın nisan ayında da devam edeceğini açıkladı. T10X modeli için bireysel kullanıcılar, 500 bin liraya kadar 12 ay sıfır faizli kredi kullanabilecek.

1 milyon liraya kadar olan kredi kullanımında ise vade 48 aya kadar çıkabilecek.

Kurumsal kullanıcılar için kredi üst limiti 1,5 milyon lira olarak belirlenirken, vade ise 48 ay olacak.

Opsiyonel donanım fiyatları güncellendi

Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyonel donanım fiyatlarını güncelledi.

AC şarj kapasitesi 30 bin, cam tavan ve ses sistemi ise 50’şer bin liradan sunuluyor. Bu değişikliklerden T10X siparişini 1-10 Mart'ta veren kullanıcılar etkilenmeyecek.

T10X modellerinde 'akıllı hız sabitleyici' artık standart olurken, bazı ileri sürüş destek sistemleri geçici olarak devre dışı kalacak.

Bu özellikler, 2025’te güncellemeyle aktif hale gelecek. 

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