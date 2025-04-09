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Ekonomi
AA 09.04.2025 11:33

Antalya Havalimanı artan kapasitesiyle sezona hazır

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri haline gelen Antalya Havalimanı, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak yeni terminal binalarında 82 milyon yolcuya hizmet verebilecek. Antalya Havalimanı'nda yenilenen dış ve iç hatlar, VIP ve CIP terminalleri ile ilave yapılan apron sahaları cumartesi günü hizmete açılacak.

Antalya Havalimanı artan kapasitesiyle sezona hazır

Dünyanın dört bir yanından misafiri konuk eden ve turist sayısında rekorlara imza atan Antalya'da hava trafiğinde de özellikle yaz döneminde yoğunluk yaşanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaklaşık 2,5 yıl önce havalimanında başlatılan kapasiteyi 35 milyondan 82 milyona çıkaran genişleme ve yenileme yatırımları tamamlandı. Buna göre 108 olan uçak park pozisyonu, yeni apron sahalarıyla 176'ya çıkarıldı. VIP ve CIP terminalleri yenilendi, 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi ile 5 bin metrekarelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hizmet binası ve lojmanları yapıldı.

Mevcut 90 bin metrekarelik dış hatlar terminali 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekarelik iç hatlar terminali de 75 bin metrekareye çıkarıldı. Limandan havalimanına yakıt için 29 kilometrelik yer altı boru hattı devreye girdi.

Havalimanında yeni terminal binalarının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Bu yıl da yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Antalya Havalimanı, yaz sezonunda "yeni yüzüyle" misafirlerini ağırlayacak.

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