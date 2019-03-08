Denizaltı modernizasyon ihalesini, 2016'da denizaltıyı yapan Fransız firmaya karşı kazanan STM, Türkiye için ilk defa denizaltı gibi ileri teknoloji gerektiren bir alanda mühendislik ihracatına kapı açtı.

Agosta 90B sınıfı denizaltı yarı ömür modernizasyonunu içeren ihale, daha sonra ikinci denizaltı gemisinin modernizasyonunun da eklenmesiyle genişletildi.

STM, son olarak gösterdiği başarı ve sağladığı güvenle proje kapsamında yeni işler aldı. Torpido Karşı Tedbir Sistemleri ve akustik ölçüm sensörlerini içeren sözleşme değişikliğiyle Pakistan denizaltılarının yetenekleri artırılacak.

Söz konusu sözleşme değişikliğini STM adına Genel Müdür Murat İkinci imzaladı.

Pakistan denizaltılarının modernizasyonunda ana yüklenici olarak projeyi başarıyla yürüten STM, Türkiye'ye denizaltı mühendisliği alanında önemli yetkinlikler kazandırıyor. Şirket, geçen günlerde Türk Deniz Kuvvetleri Preveze Sınıfı Denizaltıların Modernizasyon Projesi'ni "Lider Ortak" olarak imzalamıştı.

İlk denizaltı 2020'de hazır

Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonuna yönelik proje kapsamında STM, denizaltıların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Fransız DCNS Tersanesi ile son ana kadar zorlu ve uzun bir rekabet yaşadı. İhale sürecinin sonunda STM, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı tarafından teknik ve ticari olarak üstün bulundu ve ana yüklenici seçilerek sözleşme imzalandı.

Modernizasyon faaliyetlerinin Karaçi'deki Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait bir tersanede sürdürüldüğü proje kapsamında ilk denizaltı 2020'de teslim edilecek. Diğer denizaltı ise 1 yıl arayla modernize edilecek. Söz konusu projeyle ilk defa yurt dışı denizaltı projesinde bir Türk firması ana yüklenici olarak seçildi. Türkiye, projeyle ilk kez denizaltı tasarım ve mühendislik hizmeti ihracatı yapacak.

Proje çerçevesinde, tasarım, mühendislik, tedarik faaliyetleriyle birlikte Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurlarına entegre lojistik destek ve eğitim hizmeti de sağlanacak.

Modernizasyon faaliyetleri kapsamında denizaltının tüm sonar süiti, periskop sistemleri, komuta kontrol sistemiyle radar ve elektronik destek sistemleri değiştirilecek. Proje çerçevesinde HAVELSAN ve ASELSAN'ın sistemleri ihraç edilecek.

Kaynak: AA