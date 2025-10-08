Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.10.2025 11:51

Türkiye Innovation Week yarın başlayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 12'ncisi düzenlenecek Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası) yarın başlayacak.



Ticaret Bakanlığının desteğiyle 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, yapay zeka çağında üretimden eğitime, hukuktan savunma sanayisine kadar çeşitli konular ele alınacak.

Etkinlik, paneller, "masterclass"lar, dijital sanat sergileri, deneyim alanları ve networking fırsatlarının bulunduğu bir program olacak.

"TIW25" sadece fiziksel alanda değil, mobil uygulama üzerinden takip edilebilecek ve etkinlik takvimi oluşturularak katılımcılarla networking imkanı sunulacak.

Katılımcılar, yapay zeka destekli öneri sistemi sayesinde ilgi alanlarına uygun oturumları ve etkinlikleri otomatik olarak görebilecek, uygulama üzerinden anlık duyurular, sürpriz ödüller ve etkileşimli anketlerle etkinlikte yer alabilecek.

Refik Anadol'un meditatif sanatla yapay zekayı bir araya getirdiği eseri "Sense of Healing", TIW25 kapsamında İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

İnsan beyninden elde edilen EEG, fMRI ve DTI verileriyle şekillenen dijital heykel, çok duyulu bir iyileşme deneyimi sunuyor.

TIW25'te teknoloji ile sanatın kesişiminde 20'den fazla sergi, enstalasyon ve deneyim alanı olacak. Dijital sanat, VR deneyimleri, giyilebilir teknoloji, atık heykeller ve yapay zeka sinemasıyla katılımcılar etkileşimli bir yaratıcılık dünyasına adım atacak.

Etkinlik, inovasyonun, kültürün ve iş dünyasının geleceğini birlikte kurmak isteyenler için bir hareket olarak nitelendirilirken, Refik Anadol'dan Pierluigi Collina'ya, yapay zeka destekli moda gösterimlerinden yüksek ödüllü girişim yarışmalarına kadar TIW25'te yarının kodları bugünden yazılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu ve alımın sınırlı kontenjanla yapıldığı etkinliğe, katılımcılar "turkiyeinnovationweek.com" adresinden ön kayıt yaptırdığı taktirde hızlıca giriş yapabilecek.

