Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe arasında enerjide iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sao Tome ve Prinsipe Başbakanı Sayın Patrice Emery Trovoada'nın huzurunda Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Jose Do NascimentoCarvalho De Rio ile ülkelerimiz arasında enerji işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladık. Mutabakat zaptı kapsamında offshore petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve elektrik sektörü alanlarında da iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Somali ile mevcut iş birliği kara sahalarında devam edebilir

Öte yandan, Bakan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni uğurlamadan önce Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirisaq Mohamed Omar ile görüştüklerini belirterek, "Gemimizin Somali denizlerinde gerçekleştireceği çalışmaların ayrıntılarını bir kez daha ele aldık. Mevcut işbirliğimizi kara sahalarında da sürdürme adına karşılıklı olarak yapabileceklerimizi değerlendirdik." açıklamasında bulundu.