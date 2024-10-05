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Ekonomi
AA 05.10.2024 18:41

Bakan Bayraktar: Denizlerde doğal gaz ve petrol aramacılığında yeni bir dönemi başlattık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün İstanbul Boğazı'ndan Somali'ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'yle denizlerde doğal gaz ve petrol aramacılığında yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Bakan Bayraktar: Denizlerde doğal gaz ve petrol aramacılığında yeni bir dönemi başlattık

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, bugün İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye için tarihi bir ana tanıklık edildiğini kaydeden Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizi İstanbul Boğazı'ndan Somali'ye uğurladık. Denizlerde doğal gaz ve petrol aramacılığında yeni bir dönemi başlattık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı

Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bugüne kadar Mavi Vatan'da 23 bin kilometrelik bir alanda tarama yaparak veri ürettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi de Somali'de her biri 5 bin kilometrekarelik üç deniz sahasında doğal gaz ve petrol arayışı için yola çıktı. Edindiğimiz tecrübelerle ve güçlü altyapımızla artık uluslararası arenadayız. Kaynak çeşitliliğimizi artırarak enerjide tam bağımsız olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Oruç Reis gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun."

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Alparslan Bayraktar Doğalgaz Petrol Gemi
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