Türkiye ile İspanya'dan ortak operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimleri, Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan fosil unu taşıyan bir konteyneri riskli olarak değerlendirerek takibe aldı.

Limandaki kontrollerde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edilirken, olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm faillerini ortaya çıkarmak amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı. Konteyner, Gümrükler Muhafaza ve İspanya polisinin ortak takibiyle Barcelona Limanı'na ulaştırıldı.

İspanya'daki hareketleri de takip edilen konteyner için Madrid'de İspanya Ulusal Polis Teşkilatınca operasyon düzenlendi. Gümrükler Muhafaza görevlilerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuyu teslim almaya gelen organize suç örgütü üyesi 3 kişi suçüstü yakalandı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri gerek Türkiye'de gerekse uluslararası çapta toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 105 kg esrar yakalandı

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince edinilen istihbari çalışmalar üzerine Hamzabeyli Gümrük Kapısına gelen tır ekiplerce şüpheli değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucu X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Atlas’ın da katıldığı detaylı arama gerçekleştirildi.

Detaylı arama neticesinde yasal yük içerisine gizlenmiş halde 97 şeffaf poşet içerisinde 65 milyon TL değerinde 105 kg esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.