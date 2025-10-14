Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 14.10.2025 08:41

Türkiye ile İspanya'dan ortak operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, İspanya Ulusal Polis Teşkilatı ile yürüttüğü ortak operasyonda, Güney Amerika'dan İspanya'ya giden ve İstanbul Ambarlı Limanı'ndan transit geçiş yapan bir konteynerde, fosil una emdirilmiş 1,7 ton kokaine el koydu, olayla ilgili organize suç örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimleri, Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan fosil unu taşıyan bir konteyneri riskli olarak değerlendirerek takibe aldı.

Limandaki kontrollerde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edilirken, olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Türkiye ile İspanya'dan ortak operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi

Soruşturma kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm faillerini ortaya çıkarmak amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı. Konteyner, Gümrükler Muhafaza ve İspanya polisinin ortak takibiyle Barcelona Limanı'na ulaştırıldı.

İspanya'daki hareketleri de takip edilen konteyner için Madrid'de İspanya Ulusal Polis Teşkilatınca operasyon düzenlendi. Gümrükler Muhafaza görevlilerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuyu teslim almaya gelen organize suç örgütü üyesi 3 kişi suçüstü yakalandı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri gerek Türkiye'de gerekse uluslararası çapta toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 105 kg esrar yakalandı

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince edinilen istihbari çalışmalar üzerine Hamzabeyli Gümrük Kapısına gelen tır ekiplerce şüpheli değerlendirildi.

Türkiye ile İspanya'dan ortak operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi

Yapılan değerlendirme sonucu X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Atlas’ın da katıldığı detaylı arama gerçekleştirildi.

Detaylı arama neticesinde yasal yük içerisine gizlenmiş halde 97 şeffaf poşet içerisinde 65 milyon TL değerinde 105 kg esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

ETİKETLER
Gümrük Muhafaza İspanya Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Türkiye'ye 8 ayda 10,6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
11:56
Trafikte “sıfır can kaybı” hedefi: 207 milyon araç denetlendi
11:49
İsrail'deki esaretten kurtulan Filistinli: Hamdolsun, yaşayanların mezarlığından çıktık
11:41
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
11:43
Google, ABD dışındaki en büyük yapay zeka merkezini Hindistan'da kuracak
11:41
Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi
“17. İyilik Gemisi” Mersin'den yola çıkacak
“17. İyilik Gemisi” Mersin'den yola çıkacak
FOTO FOKUS
Otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına işte böyle daldı
Otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına işte böyle daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ