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Ekonomi
AA 24.09.2024 16:11

Türkiye ile Hong Kong arasında vergi anlaşması

Türkiye ile Çin'e bağlı Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi arasında "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" imzalandı.

Türkiye ile Hong Kong arasında vergi anlaşması

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açıklamasına göre, anlaşmaya Türkiye adına GİB Başkanı Bekir Bayrakdar, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Hükümeti adına Mali Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui imza attı.

Hong Kong'da imzalanan anlaşmayla iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve Hong Kong'un daha cazip hale getirilmesi amaçlanıyor.

Taraflarca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek anlaşmayla, kazanç unsurları itibarıyla gelirin hangi ülkede vergilendirileceği, gelirin iki ülkede de vergilendirilmesi durumunda ise çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği belirleniyor. Gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı, kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli oranlarla sınırlandırılıyor.

Anlaşmada yer alan bilgi değişimi maddesiyle, iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağıyla daha etkin mücadele yürütmesi de mümkün olacak.

Türkiye'nin imzalanan anlaşmayla bugüne kadar sonuçlandırdığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının sayısı 102'ye ulaşırken, bunlardan 91'i yürürlüğe girdi.

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Gümrük Vergisi Hong Kong Vergi Gelir İdaresi Başkanlığı
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