Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışında da hızla yayılması, salgının küresel ticarete etkilerini tartışmaya açtı. Bu kapsamda, dünya ticaret hacminde önemli bir aktör konumunda bulunan Çin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin boyutu da dikkati çekiyor.

Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat yaptığı 18'inci ülke olan Çin, ithalatta 3'üncü ülke olarak önemli bir yere sahip bulunuyor. Son 5 yılda Çin'e toplam 13 milyar 179 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, bu ülkeden 112 milyar 902 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 5 yılda 126 milyar 80 milyon doları buldu.

Türkiye ile Çin arasında 2019'da 21 milyar 84 milyon dolarlık ticaret hacmi oluştu. Geçen yıl Çin'den 18 milyar 497 milyon dolarlık ithalat yapılırken, bu ülkeye dış satım 2 milyar 587 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Çin'den ithalatta öne çıkan ürünler

Türkiye, geçen yıl Çin'den 5 kalemde 1 milyar doların üzerinde ithalat yaptı. Bu ürünler, söz konusu ülkeden yapılan toplam ithalatın yüzde 50'sini oluşturdu.

İki ülke arasındaki ticarette en yüksek payı (yüzde 15,6) "haberleşme ve ses kaydetme araçları" aldı. Geçen yıl ilgili ürünlerden 2 milyar 890 milyon dolarlık ithalat yapılırken, 4 milyon 901 bin dolarlık da ihracat gerçekleştirildi. Bu ticaret kaleminin alt başlıklarına bakıldığında, en çok ithalat 1 milyar 919 milyon dolarla telefon ve elektrikli cihazlarda görüldü.

Çin'den ithalatta "elektrikli makineler, cihazlar ve aletleri" kalemi 2 milyar 50 milyon dolarla ikinci, "tekstil ürünleri" 1 milyar 579 milyon dolarla üçüncü, "endüstri makine ve cihazları" 1 milyar 482 milyon dolarla dördüncü ve "büro ve otomatik veri işleme makineleri" 1 milyar 257 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Öte yandan, tıp ve eczacılık ürünleri, organik kimyasal ürünler, demir ve çelik ürünleri, ayakkabı ve seyahat eşyaları da ithalatta öne çıkan kalemler oldu.

En fazla ihracatı yapılan ürünler

Türkiye'nin geçen yıl Çin'e en yüksek ihracat kalemi 790 milyon 142 bin dolarla hayvansal ve bitkisel gübreler, tuz, kükürt gibi mineral maddeler olarak dikkati çekti.

Çin'in Türkiye'den en fazla satın aldığı ikinci ürün kalemini 560 milyon 556 bin dolarla metal cevherleri ve hurdalar oluşturdu. Bunları sırasıyla 213 milyon 646 bin dolarla inorganik kimyasal ürünler ve 145 milyon 778 bin dolarla prefabrik yapılar takip etti.

Böylece geçen yıl Türkiye'nin Çin'e toplam dış satımının 3'te 2'si söz konusu 4 kalemden oluştu.