Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile Azerbaycan mevduat sigortacılığında iş birliği yapacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu arasında mevduat sigortacılığı alanında mutabakat zaptı imzalandı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu (ADIF) Başkanı Tural Piriyev başkanlığındaki 13 kişilik bir heyet TMSF'yi ziyaret etti.
TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ile ADIF Başkanı Piriyev arasında imzalanan yeni mutabakat zaptı ile iki kurum arasındaki karşılıklı iş birliğinin daha da geliştirilmesine karar verildi.
Ziyaret kapsamında, hafta boyunca düzenlenecek seminerlerle misafir kurum temsilcileri ile TMSF'nin mevduat sigortacılığı, banka çözümleme, tasfiye, kurumsal raporlama, basın ve halkla ilişkiler ile diğer kurumsal uygulamalar hakkında tecrübe paylaşımında bulunulacak.
Etiketler: Azerbaycan TMSF
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