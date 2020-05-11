Yeni haftada ekonomiyi yoğun bir gündem bekliyor. Piyasalar cari açık ve sanayi üretim endeksi verilerini takip edecek.

Merkez Bankası mart ayı cari açık verilerini Çarşamba günü açıklayacak. Şubat verilerine göre, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolardı.

Türkiye İstatistik Kurumu perşembe günü, mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Aynı gün mart ayına ilişkin ciro ve perakende satış endeksleri de belli olacak.

Son mesai günü ise 3 farklı veri açıklanacak. Cuma günü piyasalar nisan ayı konut satış istatistiklerini takip edecek. Nisan ayı bütçe sonuçları da açıklanacak bir diğer veri olacak.

Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin enflasyon, faiz ve döviz kurunu da içeren beklenti anketi istatistiklerini yayımlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 4 ihale gerçekleştirecek.