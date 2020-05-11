Bölge ürünlerinin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla faaliyet yürüten Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, yerli tohumların ıslahı ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bölgede en fazla üretimi yapılan pamuk bitkisi üzerinde de çalışma yürüten mühendisler, yerli tohumları melezleyerek Güneydoğu'nun tüm zorlu iklim koşullarında en fazla verim sağlayan "Çerdo" ve "Çetinbey" adı verilen pamuk çeşitlerini geliştirdi.

Her iki pamuk çeşidi de üstün verim özelliği ve kalitesiyle sayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından tescillendi.

Yeni pamuk çeşitlerinin tekstil sektörüne ve ülke ekonomisine büyük katkı sunması bekleniyor.

"Sektör pamuktan besleniyorlar"

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, Türkiye'nin pamuk üretiminin yüzde 40-45'inin Şanlıurfa yapıldığını söyledi.

Pamuğun Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu anlatan Çetiner, "Birçok sektör pamuktan besleniyor ve Türkiye tekstil sanayisinden dünyada sayılı ülkelerden bir tanesi. Pamuk üretiminde de ülkemiz önemli bir yere sahip" dedi.

Çetiner, son 10 yılda enstitü olarak tohum ıslahına yoğunlaştıklarını ve bunun sonucu olarak birçok üründe yeni çeşitler geliştirdiklerini anlattı.

"Yabancı menşeli tohumların yerini yerlisi alacak"

Türkiye'nin pamukta yerli ve milli çeşitlere ihtiyacının olduğunu ifade eden Çetiner, şöyle konuştu:

"Genelde bölgemizde ekimi yapılan pamuk çeşitleri yabancı kökenli. Özellikle son 10 yıldaki yoğunlaşmamız yeni tescilli ve tescil edilmeye hazır adaylarımızı ortaya çıkardı. Yeni yerli ve milli iki çeşidimiz, 2018-2019 yıllarında tescilde yürütülen denemelerde standart çeşitleri geçmiştir ve 29 Nisan'da tescil edildi. Bu iki çeşidimiz hem verim hem de kalite anlamında bölge çiftçisine katkı sağlamaya yönelik sonuç verdiği için tescil edildi. Bunlardan birine Çetinbey, diğerine Çerdo isimlerini verdik.

Sonuçta bölge çiftçimize iki yeni pamuk çeşidi sunmuş oluyoruz. Bu çeşitlerimiz hem yerli hem de milli çeşitler. Çetinbey çeşidi dekar başına verimi kütlü olarak 463 kilogram, çırçır randımanı ise yüzde 41,2 olarak gerçekleşti. Çerdo çeşidi ise verim dekara kütlü olarak 442 kilogram, çırçır randımanı ise yüzde 41,6 oldu. Her iki çeşidimiz de hem lif mukavemeti hem çırçır randımanı açısından yabancı tohumlarına göre bölge çiftçimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede."