Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma duyurusu

18 Ekim 2019 Cuma 17:00 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 17:10

Türkiye Bankalar Birliği'nce yapılan duyuruda, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama BDDK tarafından onaylanmıştır" denildi.