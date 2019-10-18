Türkiye Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma duyurusu18 Ekim 2019 Cuma 17:00 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 17:10
Türkiye Bankalar Birliği'nce yapılan duyuruda, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama BDDK tarafından onaylanmıştır" denildi.
Türkiye Bankalar Birliği tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, birliğin internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.
Birlik tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu'na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacağı kaydedilen duyuruda, "Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA