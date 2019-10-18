Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’nda ABD ile vardığı anlaşma piyasaları da olumlu etkiledi.

Dolar düştü, borsa liderlik koltuğuna oturdu

İlk tepki dolar cephesinden geldi. Yüzde 1'i aşan değer kaybıyla dolar, 5 lira 76 kuruşa kadar geriledi.

Borsa İstanbul da yükseldi. Hisse senetlerinin büyük çoğunluğu değer kazandı.

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, "Borsanın aynı şekilde çok ciddi bir hızlı yükselişe girdiğini gördük. Bankacılık hisselerinin özellikle yüzde 5’in üzerinde prim yaptığını gördük" dedi.

Gözler liderlerin görüşmesinde

Liderler düzeyinde yapılacak görüşmelerin ardından piyasalarda olumlu seyrin devam etmesi bekleniyor.

Şener, her şey yolunda giderse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gideceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ekimde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi var Sayın Cumhurbaşkanının. Her şey yolunda giderse, alınan kararlar da bu şekilde devam eder ve uygulanırsa muhtemeldir ki Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Kasım’da ABD’ye gidecek gibi gözüküyor."

Yurt içinde de 24 Ekim'deki Merkez Bankası'nın faiz kararı dikkatle izlenecek.

Kaynak: TRT Haber