Türkiye, azalan genç işsizlik oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. Bu dönemde işsizlik, bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi.

2023'te 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise 2 puan azalışla yüzde 17,4 olarak kayıtlara geçti. Bu oranla genç nüfusta işsizlik, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu oran, 2013'te yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Genç işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla kıyasla kadınlarda yüzde 25,2'den yüzde 23,2'ye, erkeklerde yüzde 16,4'ten yüzde 14,3'e geriledi.

"Ne eğitimde ne istihdamda olan" gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranı da geçen yıl yüzde 22,5 olarak belirlendi. Bu oran, 2022'de yüzde 24,2 düzeyindeydi.

Genç işsizlik oranı aylık olarak da düşüş gösteriyor. Son yıllarda yüzde 20'lerin üzerinde seyreden aylık genç işsizlik oranı, Ocak 2024'te yüzde 16,6 olarak hesaplandı.

Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Genç işsizlik oranı geçen yıl Türkiye'de yüzde 17,4 olarak ölçülürken, AB ortalaması yüzde 14,5, Avro Bölgesi ortalaması ise yüzde 14,4 oldu.

Türkiye, genç işsizlik oranıyla İspanya, Yunanistan, İtalya, İsveç, Romanya, Portekiz, Slovakya, Hırvatistan ve Lüksemburg'un gerisinde yer aldı.

Avrupa'da genç işsizliğin geçen yıl en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 28,5 ile İspanya ile yüzde 26,7 ile Yunanistan olarak kayıtlara geçti.

Genç işsizlik oranı İtalya'da yüzde 22,7, İsveç'te yüzde 22,1, Romanya'da yüzde 21,8, Portekiz'de yüzde 20,3, Slovakya'da yüzde 19,8, Hırvatistan'da yüzde 19 ve Lüksemburg'da yüzde 18,8 olarak hesaplandı.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya, yüzde 5,8 ile en düşük genç işsizlik oranına sahip ülke oldu. Almanya'yı yüzde 8,2 ile Hollanda ve yüzde 8,3 ile Çekya izledi.