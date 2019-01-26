Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de yazılım ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Açık Kaynak Platformu için ilk toplantının yapıldığını söyledi.

"Yazılımcı sayı ve niteliğini yükseltmeyi hedefliyoruz"

Türkiye genelinde faaliyet gösteren şirketlerin üst yöneticileriyle Dolmabahçe'de bir araya gelen Varank, söz konusu toplantıda platformun yol haritasını anlattı. Bakan Varank, şunları söyledi:

"Özel sektör paydaşlarımızla kuracağımız Türkiye Açık Kaynak Platformu ile yazılımcı sayı ve niteliğimizi yükseltmeyi, kullandığımız yazılımlarda güvenliği sağlamayı, lisans maliyetlerini azaltıp dışa bağımlılığı düşürmeyi, yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu olmayı ve yıkıcı teknolojilere etkin çözümler getirmeyi amaçlıyoruz."

Varank, yazılım ekosisteminin geliştirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ana unsur, insan kaynağı. Yazılımcı sayımızı artırmayı ve yazılımcılarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Açık kaynak yazılımların dünyada yıldan yıla yaygınlaşması, bu alanı bir fırsat olarak öne çıkarıyor. Binlerce insanın ortaklaşa geliştirme yapabildiği bu yazılımlar, hızlı değişimlere adaptasyonu yüksek ve güvenli çözümler sunuyor.

Dünyada pek çok şirket de kapalı şekilde geliştirdiği yazılımların lisanslarını satmak yerine, açık kaynak yazılımlara katkı vererek, müşterilerine bu yazılımlara ilişkin hizmetler ve danışmanlıklar sunuyor."

Açık veri kütüphanesi

Varank, işin teknik boyutu açısından, açık kaynak kod standartlarının geliştirilmesinin de bu platformun sorumluluğu altında olacağına dikkat çekerek, zaman içinde standartların belirlenmesiyle, geliştirilen işlerde farkındalığı artırmak ve yaygınlaşmayı sağlamak üzere açık veri kütüphaneleri kuracaklarını belirtti.

Standartların oluşmasının, kamunun yazılım stratejisi ve ilgili regülasyonların hayata geçmesi açısından yönlendirici olacağına işaret eden Varank, kamunun bu alandaki dönüşümü ve gerekli esnekliği sağlaması için somut adımlar atacaklarını ifade etti.

Varank, dünyada açık veri ile ilgili oluşan trendleri yakından izlediklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Veri paylaşımının yazılım geliştirme süreçlerinde büyük avantajlar sağladığını da dikkate alarak, açık veri konusunda kaydedeceğimiz gelişmeleri de paydaşlarımızla değerlendireceğiz.

Açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesinde, hem geliştiricilerin bireysel performansı hem de ekosistemin bütünü oldukça önemli. Bu kapsamda mevcut kabiliyetlerimizin keşfi, yetiştirilmesi ve onlara uygun ekosistemlerin oluşturulması ilk önceliğimiz olacak."

"İşin temelinde ve başarısında insan kaynağı var"

Gençleri heyecanlandırmak, bu alana yoğunlaşmaları için motive etmek istediklerini belirten Varank, işin temelinde ve başarısında insan kaynağı olduğunu vurguladı. Varank, platformun yaşayan bir ekosistem haline gelmesinin sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yani süreci sadece devlet destekleriyle ayakta kalır bir yapı olarak tasarlamayacağız. Özel sektör paydaşlarımızın küresel tecrübelerinden de en iyi şekilde faydalanıp, geliştirilen yazılımların ticarileşmesine azami önem vereceğiz. Açık kaynak yazılımları kullanacak kurum ve şirketlere rehberlik yapan mekanizmalar oluşturacağız.

Açık kaynak yazılımların ülke genelinde yaygınlaşması, yerli ve milli projelerimizde dışa bağımlılığı ve güvenlik risklerini de azaltacak. Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun yönetim ve işleyiş modelini önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla fikir teatisi içinde netleştirecek ve mart ayında da resmi tanıtım programımızı gerçekleştireceğiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, şirketlerin üst düzey yöneticileri, aralarında Türkiye Teknoloji Vakfı'nın da bulunduğu STK temsilcileri ile TÜBİTAK'ın ilgili enstitülerinden yetkililer katıldı.

Kaynak: AA