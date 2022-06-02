Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye 9 ayda 1,7 milyar dolarlık fındık ihraç etti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'den 9 aylık dönemde yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, 1 Eylül 2021- 31 Mayıs 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarını ve gelirini açıkladı.
Açıklamada, son 9 ayda 286 bin 599 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 698 milyon 695 bin 102 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Ekonomik Büyüme İhracat Tarım Üretimi
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