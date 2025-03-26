Türk Reasürans 2024'te 3,1 milyar lira net kar elde etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Reasürans, 2024 yılı itibarıyla reasürans iş kabullerinde Türkiye piyasasında yazılan primlerin yüzde 56'sını üstlenerek sektördeki lider konumunu pekiştirdi.

Geçen yıl teknik karlılığını yüzde 157 artırarak 3,8 milyar lira seviyesinin üzerine çıkaran şirket, vergi öncesi dönem karını ise 4,3 milyar liraya yükseltti.

Türk Reasürans, kuruluş sermayesini beş yılda 10 kat artırarak öz kaynaklarını 6 milyar liraya, özsermaye karlılığını yüzde 70,6'ya çıkardı. Bu büyüme, şirketin uzun vadeli stratejileri doğrultusunda sağlam finansal yapısını koruyarak sigorta sektörüne olan katkısını güçlendirdi.

Geçen yıl 14 farklı ana branşta üretilen brüt prim tutarı 2023'e göre yüzde 83 artışla 17 milyar lirayı aşarken, kazanılmış primler ve yatırım gelirlerinden oluşan teknik gelir yüzde 90 artarak 14,6 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde şirketin net karı yüzde 146 artarak 3,1 milyar liraya ulaştı.

Türk Reasürans'ın aktif büyüklüğü 2024 sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 55 artarak 26,7 milyar liraya yükseldi. Şirket tarafından 5 yılda yurt içinde tutulan prim tutarı 32,5 milyar lira olurken, bugüne kadar 1,87 milyar lira gelir vergisi ödendi.

"İlk günkü kararlılığımızla yolumuza devam ediyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, şirketin güçlü bilançosu, başarılı teknik karlılığı ve etkin risk yönetimiyle hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Eren, "Kurulduğumuz ilk günden bu yana aynı heyecan ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Türk Reasürans, önümüzdeki yıllarda da sektördeki büyümesini sürdürmek için stratejik hedeflerine odaklanarak sağlam adımlarla ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.