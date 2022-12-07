TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ilk toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Atalay, açıklamasında şunları kaydetti;

Diyoruz ki veriler elimizde. 40 senedir bizim uzman arkadaşlarımız bu rakamları söylüyor. Biz de kamuoyuna diyoruz ki, Türk-İş'in açlık rakamı, yoksulluk rakamı bu. Yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira bir bekar işçi için. Rakam söylemek kolay burada önümüzde öyle problemli mesele vergidir vergiyi konuşmak lazım. Vergi toplumun tamamını ilgilendiriyor. 20 sene önce vergi asgari ücretin 20 katıydı şimdi 5 katı bile değil. Yani vergi ile ilgili ülkeyi yönetenler bir düzenleme yapması gerekiyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: Biz bugün komisyonda asgari ücreti 5 bin 500 lirayla ilgili konuşmayacağız. Bugün komisyonumuz asgari ücreti 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak, onun üzerine nereye çıkabiliyorsak.https://t.co/IsPam4P25P pic.twitter.com/Rao8GrgrB2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 7, 2022

"Pazarlık 7 bin 785 lira sınırından başlayacak"

Şimdi burada saat 14.00'te komisyon toplantıya girecek. Biz bugün komisyonda asgari ücreti 5 bin 500 lira ilgili konuşmayacağız. Bugün komisyonumuz asgari ücreti 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak, onun üstüne nereye çıkabiliyorsak çıkacağız. Toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa, komisyonu memnun edecek bir rakam olursa, başkanların benim razı geleceğim bir rakam olursa oturur altına imza atarız. Toplumun, işçinin memnun olmadığı rakamın ne altına imza atarız ne de o masaya otururuz.

Açlık sınırını kamuoyuna açıkladık. Televizyonların bir bölümünde sanki Türk-İş bunu istemiş gibi gösterdiler. Bunun altını çizerek olayı anlatıyorum. Ekseriyet kamuoyunun memnun olacağı bir rakam varsa dün de olmadık bugün de olmayız. Ne asgari ücretlinin ne emeklinin, ne işçinin başını aşağı eğdirecek dün de bir şey yapmadık bugün de yapmayız. Bizden duymadıklarına arkadaşlar itibar etmesinler.

Uygun olan bir rakam olursa bizim için problem yok. Uygun olmayan bir rakam olursa katılmayız, o masada olmayız durum bundan ibaret.