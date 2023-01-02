Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk halıcılardan 2 milyar 755 milyon dolarlık ihracat
[Fotograf: AA]
Türk halı ihracatçıları, geçen yıl 2 milyar 754 milyon 757 bin dolar gelir sağladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yazılı açıklamasında, Türk halı üreticilerinin aralık ayında 260 milyon 918 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.
Kaplan, şu sözleri kullandı:
"Türkiye, 2022'de 2 milyar 754 milyon 757 bin dolar halı ihracatı yaptı. Önümüzde yeni bir yıl var ve halı sektörünün bu yıl ihracatını artırabilmesi yönünde sektör olarak önemli projelerimiz olacak. Önceliğimiz ürün yelpazemizi genişletirken pazar çeşitliliğimizi artırmak. Bunun için yeni pazar arayışlarımız devam edecek ve ihracatçılarımızın farklı kıtalarda belirlenen yeni pazarlara yönelmeleri, tanıtım faaliyetleri yapmaları yönünde çalışmalarımızı uygulayacağız."
Etiketler: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Ticaret
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