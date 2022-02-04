Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (KFMİB) yapılan açıklamada, 2021 yılında tüm zamanların miktar bazında en yüksek ihracatının gerçekleştirildiğini vurgulanarak, fındık ihracatçılarının çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ISM 2022'nin, çikolata, şekerleme ve çerez sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Almanya'nın Köln şehrinde 30 Ocak-02 Şubat'ta düzenlenen ISM 2022 Fuarı'na, KFMİB tarafından bir stant ile iştirak edilerek Türk fındığına ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen ve bu yıl 51'incisi düzenlenen ISM fuarında yaklaşık 1800 firma katılımcı olarak yer alırken, söz konusu fuarı 96 farklı ülkeden 15 bin civarında gıda profesyoneli ziyaret etti."

Ziyaretçilere fındık ikram edildi

Açıklamada, KFMİB standında, sektöre ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı aktarılarak, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ikram edildiği belirtildi.

Açıklamada, standı Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Ticaret Ataşeleri Anıl Gürtuna Kaya ve İrem Ekmekçi Konuk'un da ziyaret ettiği bilgileri yer aldı.