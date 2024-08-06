Turistik Tatvan Treni ikinci seferine çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni'nin Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda ikinci seferine bugün çıktığı bilgisini verdi.
Tren Ankara'dan 13:00'da hareket edecek. Tatvan'a yarın 19.00'da ulaşacak.
Turistik Tatvan Treni, Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda ikinci seferine bugün çıkıyor. ????— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 6, 2024
????Ankara'dan;
????️ Bugün
⏰ 13:00'da hareket edecek.
????Tatvan'a;
????️ Yarın
⏰ 19.00'da ulaşacak. #TürkiyeHızlanıyor ???????? pic.twitter.com/nmjLUx23UX