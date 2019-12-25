Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 2 artarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,9, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasım ayında 91,3 iken bu ay yüzde 2 artarak 93,2 değerine ulaştı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,6, yüzde 1,9 ve yüzde 3,4 artarak 89,8 ve 89,3 ve 100,5 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralık ayında yüzde 1,4 artarak 102,6'ya yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 3,4 artarak 96,9 ve 109,3 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1,2 azalarak 101,8 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 63,9 iken bu ay yüzde 7,9 artarak 68,9 oldu.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 7,2 artarak 48,6 ve 89,2'ye ulaştı.

Kaynak: TRT Haber