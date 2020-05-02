Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tüketici hakem heyetlerinin toplantıları daha önce alınan kararla 30 Nisan'a kadar ertelenmişti.

İlgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler de bu tarihe kadar durdurulmuştu.

Ticaret Bakanlığı, salgının yayılma riskinin devam etmesi nedeniyle süreyi 15 Haziran'a kadar uzattı.

Tüketici hakem heyetlerine başvurular elektronik ortamdan yapılabilecek.