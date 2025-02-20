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Ekonomi
AA 20.02.2025 10:29

Tüketici güven endeksi şubatta arttı

Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 82,1 oldu.

Tüketici güven endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi ocakta 81 iken bu ay yüzde 1,4 artışla 82,1'e çıktı.

Söz konusu endeks böylece Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. O dönem endeks 85,1'i görmüştü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,8 iken şubatta yüzde 1,1 artışla 65,6'ya yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 80,5 iken bu ay yüzde 3,1 artarak 83,1 oldu.

Geçen ay 79,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,3 yükselişle şubatta 79,3'e ulaştı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 99,4 iken bu ay yüzde 1 artışla 100,3 olarak hesaplandı.

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Merkez Bankası TÜİK Tüketici Güven Endeksi
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