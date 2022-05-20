Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüketici güven endeksi mayısta arttı
[Fotoğraf: AA]
Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,4 artarak 67,3 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı. Nisan ayında 67,3 olan endeks, mayıs ayında 67,6 oldu.
Etiketler: TÜİK
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 111,43 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz