ABD'de Walmart'ın ardından çarşamba günü Target'in açıkladığı finansal sonuçlar, perakende sektöründe artan maliyet baskıları ve zayıf tüketici talebinin sürdüğüne işaret etti. Yüksek enflasyonist baskılar nedeniyle alım gücünün daha da bozulacağı endişeleri artarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceği kaygıları da gündemdeki yerini korudu.

Makroekonomik veri tarafında ise dün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 218 binle 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi mayısta 2,6 ile 2 yılın en düşük seviyesine inerken, ikinci el konut satışları da nisanda 5,61 milyona gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı.

Fed yetkilileri "ekonomide yumuşak iniş" için gereken her şeyi yapacakları sinyalini vermesine karşın, tüm bu gelişmeler pay piyasalarında satışların hızlanmasına ve güvenli liman olarak görülen varlıklara ilginin devam etmesine neden oldu.

Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Dolar endeksi dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,9 gerileyerek 102,9 ile iki haftanın en düşük seviyesinden kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 2,78 ile 3 haftanın en düşük seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 2,84'te dengelendi.

Avrupa

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi zayıflayan bölge ekonomilerine dair endişeleri artırırken, enflasyonist baskılar yatırımcıların risk iştahını azaltan temel faktör olmayı sürdürüyor. Bu gelişmelerle perakende sektörü ve büyüme hisseleri öncülüğünde dün Avrupa borsalarında sert düşüşler yaşanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi 1,06'nın üzerine çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesini görürken, İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan'ın enflasyon baskılarının devam etmesi halinde harekete geçecekleri sinyalini vermesi ile dolar/İsviçre frangı paritesindeki düşüş hızlandı. Parite, 0,97'nin altına inerek 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Asya

Asya tarafında, Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirdi. 1 yıllık kredi referans faiz oranını yüzde 3,70 seviyesinde koruyan banka, en son 20 Ocak'ta 5 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Bankanın, alışıldık oranların üzerinde yaptığı faiz indirimi sürpriz karşılanırken, yetkililerinin salgından etkilenen faaliyetleri desteklemek için daha fazla önlem sözü piyasaları pozitif etkiledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2,5 artarak 7 yılın ardından ilk kez ülke merkez bankasının hedefinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyondaki yükselişin iç talepteki canlanma yerine artan ithalat maliyetleri öncülüğünde gerçekleşmesi, ülkede aşırı gevşek parasal desteklerin devamına işaret etti.

Bu gelişmelerle Asya genelinde yeni günün pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükseldi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içi piyasalarda dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi çarşamba günü yüzde 0,05 azalışla 2.393,61 puandan kapandı. Dolar/TL ise dün uluslararası piyasalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 azalarak 15,8824'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 15,9550'den işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu söyledi.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, korku ortamı yatışana kadar piyasalardaki oynaklığın sürebileceğini vurguladı.

Bugün veri gündeminde yurt içi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı ÜFE

10.00 Türkiye, nisan ayı Yurt Dışı ÜFE

10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

17.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi