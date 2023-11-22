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Ekonomi
AA 22.11.2023 10:09

Tüketici güven endeksi ekimde arttı

Tüketici güven endeksi, Ekim ayında 74,6 iken Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 oldu.

Tüketici güven endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla yüzde 1,1 arttı. Ekimde 74,6 olan endeks, kasımda 75,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 2,7 artışla 61,3 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ekimde 72,6 iken bu ay yüzde 2,6 artışla 74,5 olarak hesaplandı.

Ekimde 72,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,6 artışla bu ay 73,4'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ekimde 93,2 iken kasımda yüzde 0,6 düşüşle 92,6'ya geriledi.

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