Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.11.2023 10:00

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,1 yükselişle 8.054,80 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,17 puan artışla ve yüzde 0,1 değer kazanarak 8.054,80 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,7 ile tekstil, tek kaybettiren bankacılık oldu.

Dün, alış ağırlık seyrini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 yükselişle 7.946,37 puandan tamamladı.

ABD ve Japonya'da piyasaların yarın Şükran Günü nedeniyle tatil olması dünya genelinde işlem hacimlerinin ciddi şekilde düşmesine yol açarken, Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.320 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.910 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul Borsa
Sıradaki Haber
TCMB'den faaliyet izni iptali
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
AB, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara için sağlanan uzlaşmadan memnun
10:42
İsrail ateşkes görüşmeleri sürerken saldırılarını sürdürdü
10:40
Batan gemideki 11 kayıp mürettebatı arama çalışmaları 4'üncü gününde
10:40
Ek MTV'nin ikinci taksiti ay sonuna kadar ödenecek
10:34
Bakan Göktaş: Kısa süre içinde yeni engelli atamalarını yapacağız
10:31
Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila: Şifa Hastanesi işgalin merkezi oldu, bu tarihte bir ilk
Van’da 600 personelle karla mücadele çalışması
Van’da 600 personelle karla mücadele çalışması
FOTO FOKUS
İsrail ateşkes görüşmeleri sürerken saldırılarını sürdürdü
İsrail ateşkes görüşmeleri sürerken saldırılarını sürdürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ