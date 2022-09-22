Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüketici güven endeksi arttı
[Fotograf: AA]
Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak 72,2 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı; Ağustos ayında 72,2 olan endeks, eylül ayında 72,4 oldu.
Son Haberler
- 12:02
- 12:01
- 11:56
- 11:51
- 11:52
Sıradaki Haber
ABD bankaları Tayvan'ın işgali halinde Çin'le bağlarını kesecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz