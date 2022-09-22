Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

Zirve kapsamında, dünyaca ünlü üst düzey finans ve ekonomi profesyonelleri, sanayi, ihracat ve istihdam merkezli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, ekonomi yazarları, piyasa temsilcileri bir araya gelecek.

Burada, Türkiye Ekonomi Modeli dünyaya tanıtılacak. Türkiye'nin iç ve dış dinamikleri, jeo-stratejik koşulları, COVID-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatlar ele alınacak. Dünyadaki ekonomik gelişmeler, iktisat politikaları, küresel dengeler, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme gibi başlıklar önde gelen akademisyenlerce tartışılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.

"Pandemi Sonrası Dönemde İktisat Politikalarında Yeni Eğilimler", "Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Yatırım-Üretim-İhracat Modelinin Önemi", "Yeni Dönemde Altyapı Yatırımlarının Artan Önemi", "Yeni Dönemde Büyümeyi Destekleyici Bir Finansal Mimarinin Artan Önemi" olmak üzere 4 panel gerçekleştirilecek.

Ana teması "Pandemi Sonrası Dönemde İktisat Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler" olan Zirve'nin sonunda yapılacak "Yeni Dönemde Kapsayıcı Büyüme Nasıl Sağlanabilir?" oturumuna çevrimiçi katılım sağlanabilecek.