Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüketici güven endeksi açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 67,3 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; Mart ayında 72,5 olan endeks, nisanda 67,3 oldu.
Etiketler: TÜİK Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı'na süt ve krema ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz