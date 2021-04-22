Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,5 azaldı. Martta 86,7 olan endeks, nisanda 88,2'ye düştü.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi martta 67,3 iken, nisanda yüzde 4,9 oranında azalarak 64,0 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 81,0 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 87,9 iken, nisanda yüzde 7,9 oranında azalarak 81,0 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi martta 94,1 iken, nisanda yüzde 11,9 oranında azalarak 82,9 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 92,8 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi martta 97,4 iken, nisanda yüzde 4,7 oranında azalarak 92,8 oldu.