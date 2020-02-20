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Tüketici güven endeksi açıklandı
Tüketici güven endeksi şubatta önceki aya göre yüzde 2,7 azalarak 57,3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 2,7 azaldı. Ocak ayında 58,8 olan endeks değeri şubatta 57,3'e düştü.
Etiketler: Tüketici güven endeksi TÜİK son dakikaSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:09
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