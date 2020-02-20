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Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Altın yükselmeye devam ediyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? 20 Şubat güncel altın fiyatları… Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 314 lira 76 kuruştan satışı ise 314 lira 82 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 501 lira 31 kuruşken satış fiyatı 512 lira 64 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 20 Şubat güncel altın fiyatları…
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.609,34 dolar
Satış: 1.609,70 dolar
Gram
Alış: 314,76 lira
Satış: 314,82 lira
Çeyrek
Alış: 501,31 lira
Satış: 512,64 lira
Yarım
Alış: 999,48 lira
Satış: 1025,28 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.078,00 lira
Satış: 2.110,00 lira
Etiketler: çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar altın fiyatları yarım altın tam altın cumhuriyet altını ne kadarSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 08:05
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