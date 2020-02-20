Gram altın alışı 314 lira 76 kuruştan satışı ise 314 lira 82 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 501 lira 31 kuruşken satış fiyatı 512 lira 64 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 20 Şubat güncel altın fiyatları…

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.609,34 dolar

Satış: 1.609,70 dolar

Gram

Alış: 314,76 lira

Satış: 314,82 lira

Çeyrek

Alış: 501,31 lira

Satış: 512,64 lira

Yarım

Alış: 999,48 lira

Satış: 1025,28 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.078,00 lira

Satış: 2.110,00 lira