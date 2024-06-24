Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.06.2024 08:47

TÜİK 55 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 55 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular, 8 Temmuz'a kadar sürecek.

TÜİK 55 sözleşmeli personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alınacak personel TÜİK'in Ankara'daki merkezi ile Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Nevşehir, Siirt ve Van bölge müdürlüklerinde görev yapacak.

Bu kapsamda, 28 anketör, 22 destek personeli (temizlik görevlisi) ve 5 teknisyen olmak üzere toplam 55 personel görevlendirilecek.

Son başvuru tarihi 8 Temmuz

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren 8 Temmuz saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

2022 yılı KPSS puan sıralamasıyla alınacak destek personeli (temizlik görevlisi) ve teknisyen pozisyonu için başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birim ve görevde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak.

Sözlü sınavla alınacak anketörler için 2022 yılı KPSS P3 (B grubu) puanı esas tutularak en yüksek puanlı adaydan başlanarak yapılacak sıralamayla her birim için ayrı ayrı olmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava hak kazanacak.

Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Başarılı adayların listesi kurumun internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek.

ETİKETLER
İstihdam Kamu Personel Resmi Gazete TÜİK
Sıradaki Haber
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:06
Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
10:00
Borsa haftaya yükselişle başladı
10:03
Güven endeksleri açıklandı
09:52
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
09:34
VİOP'ta endeks haftaya yükselişle başladı
09:20
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
1'i kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
1'i kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ