Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 08:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK 98 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel istihdam edecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Kurumsal İletişim Daire Başkanlığına 13 uzman-uzman yardımcısı, BİLGEM'e ise 85 araştırmacı alımı yapılacak.
Başvuruların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 17 Mayıs'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.
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