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Ekonomi
AA 07.11.2024 15:13

TSK'nın askeri araçları TÜRASAŞ'ın üreteceği vagonlarla taşınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü, UAIS tipi askeri araçların taşınmasında kullanılacak vagonlardan 2025 yılında 100 adet üretmeyi planlıyor.

TSK'nın askeri araçları TÜRASAŞ'ın üreteceği vagonlarla taşınacak

TÜRASAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan ve kara yolunda taşınması zahmetli olan paletli, lastik tekerli ve diğer özel araçların demir yolu ile taşınmasında kullanılmak üzere 2023 yılında projelendirme çalışmalarına başladığı vagonların prototip üretimini tamamladı.

Vagonlar tasarlanırken Altay tankı başta olmak üzere kirpi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve zırhlı personel taşıyıcılarının da demir yolunda nakli hedefleniyor.

Vagonlar aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hizmetler dışında sivil taşımacılıkta son yıllarda revaçta olan konteynerleri de taşıyacak şekilde projelendirildi.

TSK'nın askeri araçları TÜRASAŞ'ın üreteceği vagonlarla taşınacak

Vagonlar yüzde 90 yerliliğe sahip

TSK'nin zırhlı araçlarını taşıyacak olan vagonlar, 22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 86 ton yük taşıma kapasitesine sahip olarak tasarlandı.

Saatte 100 kilometre hız yapabilecek özellikteki vagonlar, fren seti dışında tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yüzde 90 yerliliğe sahip olarak üretildi.

TSK'nın askeri araçları TÜRASAŞ'ın üreteceği vagonlarla taşınacak

Testleri başarıyla geçti

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, tasarım ve proje çalışmaları sonunda 2 vagonun prototip imalatını tamamladı.

Prototip vagonlar dayanım, yükleme ve statik fren testlerini başarıyla geçti. Vagonların dinamik fren ve gürültü testlerinin de yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor.

TSK'nın askeri araçları TÜRASAŞ'ın üreteceği vagonlarla taşınacak

Avrupa demir yollarında da çalıştırılabilecek

Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamesi (TSI Sertifikası) kapsamında kalite modülü denetlemelerinden geçen vagonlar, testler sonucu tip onayının alınmasının ardından Avrupa demir yollarında da çalıştırılabilecek.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünün, 2024-2025 programında üreteceği 100 vagon, TCDD Taşımacılık AŞ envanterinde yer alacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile sivil taşımacılığa hizmet edecek.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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