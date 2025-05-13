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Ekonomi
AA 13.05.2025 23:27

Trump: Kongre vergi tasarısını geçirmek üzere

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi düzenlemesini geçirmenin eşiğinde olduğunu belirterek, "Bunu başarırsak ülkemiz roket gibi olacak" dedi.

Trump: Kongre vergi tasarısını geçirmek üzere

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Trump, yatırım forumunda konuştu.

Trump, geçen hafta İngiltere ile tarihi bir anlaşma yaptıklarına işaret ederek, Çin ile de "çığır açan" bir anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Çin'in ABD ile ticarete açılmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Bunu yapmak zorundalar, bu yüzden ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Trump, Kongre'nin "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" düzenlemesini geçirmenin eşiğinde olduğunu vurgulayarak, "Bunu başarmak için iyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz ve eğer başarırsak, bu ülkemiz için bir roket gibi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Piyasalar daha da yükselecek"

ABD borsalarındaki yükselişe değinen Trump, bunun süreceğini savundu.

Trump, beş hafta önce "Satın almak için harika bir zaman." dediği için eleştirildiğini anımsatarak, "Şimdi beni artık eleştirmiyorlar. İnsanlar dinlemeliydi, ama çok daha yükseğe çıkacak." dedi.

ABD'de bir "yatırım ve istihdam patlaması" olduğunu dile getiren Trump, daha önce buna benzer bir şey görülmediğini, "gelecek kurmak ve servet edinmek" için kendi yönetimindeki ABD'den daha iyi bir yer olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyetçiler vergi tasarısını sunmuştu

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını gelecek haftanın sonuna kadar geçirmeyi ve 4 Temmuz'a kadar ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.

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