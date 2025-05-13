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Ekonomi
AA 13.05.2025 16:54

Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar dolar barajını aştı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) 1 milyar dolarlık ihracat rakamını geçen yıla göre daha erken aştı.

Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar dolar barajını aştı
[Fotograf: AA]

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgenin ihracatını artırmak için yaptıkları yurt dışı ticari ziyaretleri ve URGE projelerinin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Bölgeden bu yıl 1 Ocak-9 Mayıs'ta yapılan ihracatın, 2024'ün aynı döneminin üzerine çıktığını dile getiren Çavuşoğlu, "1 milyar dolar bölgemiz için ulaşılamaz bir rakam değil ama geçen yıla göre 10 gün öncesinden bu sınırı aştık. Bu sevindirici. Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış gerçekleştirdik." diye konuştu.

İhracatta sektörel bazda ilk sırada 332,7 milyon dolarla yaş meyve ve sebzenin yer aldığını belirten Çavuşoğlu, madenin ikinci, ağaç ve orman ürünlerinin de üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

En fazla ihracatı yapılan ürünün domates olduğunu aktaran Çavuşoğlu, domatesi biberin takip ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatı artırabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

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